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تراحم تبوك توزع الدفعة الثانية من السلة الرمضانية بمبلغ ٥٠٠ريال لكل اسرة بمحافظة البدع

تراحم تبوك توزع الدفعة الثانية من السلة الرمضانية بمبلغ ٥٠٠ريال لكل اسرة بمحافظة البدع

أبرز المواد

تراحم تبوك توزع الدفعة الثانية من السلة الرمضانية بمبلغ ٥٠٠ريال لكل اسرة بمحافظة البدع

تراحم تبوك توزع الدفعة الثانية من السلة الرمضانية بمبلغ ٥٠٠ريال لكل اسرة بمحافظة البدع
http://almnatiq.net/?p=857384
المناطق_تبوك
ضمن الأهداف والبرامج التي تحرص عليها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم بمنطقة تبوك بالتعاون مع جميعة البدع الخيرية والتي تخدم المستفيدين وتوفر لهم كافة سبل الراحة والأمان للوصول الى منازلهم ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد تم دعم عدد  ١٩ أسرة بمحافظة البدع وأوضح المدير التنفيذي أ . عبدالرحمن بن نبات بأن هذه الدفعة الثانية نقدا بواقع ٥٠٠ ريال لكل اسرة  وبمجموع ٩٥٠٠ ريال كما قدم شكره  للاستاذ /حمود العميري على الجهود المبذولة اتجاه الأسر آلتي تخدمها لجنة تراحم تبوك

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