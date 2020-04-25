احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه
منطقة جازان
 شخص واحد فى بيش يتسبب فى ارتفاع الأعداد إلى 40 حالة كورونا
أبرز المواد
 “ساما “تساهم بمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية للجائحة
أبرز المواد
 مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية
أبرز المواد
 تحذير نفسي من تداول صور الموائد الرمضانية الفاخرة
أبرز المواد
 “أمانة الرياض”: 70 ألف ذبيحة خلال ساعات العمل في رمضان حتى الآن
أبرز المواد
 في أول يومين من رمضان.. إغلاق ٧١ منشأة مخالفة في عسير
أبرز المواد
 إيطاليا: تراجع عدد الوفيات بكورونا إلى أقل مستوى
أبرز المواد
 تراحم تبوك توزع الدفعة الثانية من السلة الرمضانية بمبلغ ٥٠٠ريال لكل اسرة بمحافظة البدع
أبرز المواد
 الإطاحة بعصابة شرائح الاتصالات بالرياض
أبرز المواد
 بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة
أبرز المواد
 أمر ملكي ..وزارة العدل تضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل
أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه

أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه

منطقة جازان
شخص واحد فى بيش يتسبب فى ارتفاع الأعداد إلى 40 حالة كورونا

شخص واحد فى بيش يتسبب فى ارتفاع الأعداد إلى 40 حالة كورونا

أبرز المواد
“ساما “تساهم بمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية للجائحة

“ساما “تساهم بمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية للجائحة

أبرز المواد
مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية

مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه

أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه
http://almnatiq.net/?p=857391
المناطق_واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته إلى محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني وأفراد أسرته، في وفاة شقيقهم محمد بن سعد الشهراني – رحمه الله – الذي توفي مساء أمس إثر حادث مروري.
وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جهته عبر محافظ فيفا وجميع أفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعيا الله عزوجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه الصحة والعافية وأن لا يريه أي مكروه.

روابط ذات صلة

شخص واحد فى بيش يتسبب فى ارتفاع الأعداد إلى 40 حالة كورونا

شخص واحد فى بيش يتسبب فى ارتفاع الأعداد إلى 40 حالة كورونا
“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
سمو نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

سمو نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*