إيطاليا: تراجع عدد الوفيات بكورونا إلى أقل مستوى

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ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد وفيات فيروس كورونا زاد 415 شخصا اليوم السبت مقابل 420 أمس الجمعة وذلك في أقل حصيلة منذ 17 مارس .

وكان عدد الإصابات الجديدة الأقل أيضا خلال خمسة أيام عند 2357 مقارنة مع 3021 حالة إصابة أمس الجمعة.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا منذ ظهوره في 21 فبراير بلغ 26384 وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالمرض إلى 195351 في ثالث أعلى حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.