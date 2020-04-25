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في أول يومين من رمضان.. إغلاق ٧١ منشأة مخالفة في عسير

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في أول يومين من رمضان.. إغلاق ٧١ منشأة مخالفة في عسير

في أول يومين من رمضان.. إغلاق ٧١ منشأة مخالفة في عسير
http://almnatiq.net/?p=857400
المناطق_واس

أغلقت أمانة منطقة عسير ٧١ منشأة تجارية في أول يومين من شهر رمضان، بعد رصد مخالفات عليها تتعلق بالاشتراطات الصحية، وتقديم موادَّ غذائية غير صالحة.

من جهته أشار مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، بأن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المراكز التموينية في مدينة أبها بعد إخلاله باشتراطات التخزين لأكثر من 1478 لتراً من زيوت الطبخ في بيئة غير مهيئة للتخزين وَفْق الاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى ضبط مواد غذائية فاسدة كانت مجهزة لتسويقها تجاوزت 159 كجم .

وأشار الدكتور العاوي إلى إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها لاستهلاك الآدمي، فيما أُغلق الموقع وسلمت العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

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