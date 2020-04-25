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تحذير نفسي من تداول صور الموائد الرمضانية الفاخرة

تحذير نفسي من تداول صور الموائد الرمضانية الفاخرة

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تحذير نفسي من تداول صور الموائد الرمضانية الفاخرة

تحذير نفسي من تداول صور الموائد الرمضانية الفاخرة
http://almnatiq.net/?p=857404
المناطق_الرياض

حذر استشاري نفسي الدكتور ماجد رأفت من تداول صور سفر الموائد الرمضانية من باب التفاخر والتباهي لتجنب الانعكاسات النفسية على الآخرين ، إذ إن ذلك قد يترك بعض الآثار النفسية وخصوصًا لدى ربات البيوت اللواتي لا يستطعن إعداد مثل تلك السفر العامرة

وتابع قائلا، ليس هناك أي موانع إذا كان الاحتفاظ الشخصي لتلك الصور كذكرى ، ولكن كما أشرت إن تداولها قد يترتب عليه انعكاسات غير صحية ومؤلمة إذا كان أهدافها التباهي بما تم إعداده من الوجبات الفاخرة أو تعدد الأصناف ، وهو ما قد يعلل بأن ما تم إعداده في بيتنا أفضل بما هو لدى الآخرين

وخلص إلى القول، للأسف مثل هذه السلوكيات الاجتماعية رغم أنها غير ظاهرة ولكنها موجودة في أوساط المجتمع النسائي

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