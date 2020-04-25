مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على إقامة بطولة الجوف الرمضانية للألعاب الإلكترونية على كأس سموه ، والتي ينظمها مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الجوف بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبطولة سما تكسي .

وأوضح مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح أن البطولة التي تنطلق يوم الخامس من رمضان تقام على أربعة العاب فيفا 20 و البلوت وببجي وفورت نايت ، وسيتم بث اللقاءات عبر البرامج المرئية فيما سيتم تتويج وتكريم الفائزين بعد زوال جائحة كورونا بإذن الله.

ورفع المريح باسمه ونيابة عن شباب المنطقة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على موافقته ورعايته لهذه البطولة مستشعراً حاجة الشباب لإقامة مثل هذه الفعاليات لخلق روح التنافس عن بعد في ضل منع التجول وبقاءهم فترات طويلة في المنازل.