احدث الأخبار

بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية
أبرز المواد
 وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه
منطقة جازان
 شخص واحد فى بيش يتسبب فى ارتفاع الأعداد إلى 40 حالة كورونا
أبرز المواد
 “ساما “تساهم بمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية للجائحة
أبرز المواد
 مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية
أبرز المواد
 تحذير نفسي من تداول صور الموائد الرمضانية الفاخرة
أبرز المواد
 “أمانة الرياض”: 70 ألف ذبيحة خلال ساعات العمل في رمضان حتى الآن
أبرز المواد
 في أول يومين من رمضان.. إغلاق ٧١ منشأة مخالفة في عسير
أبرز المواد
 إيطاليا: تراجع عدد الوفيات بكورونا إلى أقل مستوى
أبرز المواد
 تراحم تبوك توزع الدفعة الثانية من السلة الرمضانية بمبلغ ٥٠٠ريال لكل اسرة بمحافظة البدع
أبرز المواد
بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية

بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية

أبرز المواد
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا

أبرز المواد
“التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار

“التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه

أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه

منطقة جازان

“ساما “تساهم بمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية للجائحة

“ساما “تساهم بمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية للجائحة
http://almnatiq.net/?p=857409
المناطق_الرياض

تجاوبًا مع الجهود الحكومية الرامية لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورنا –كوفيد 19- على القطاع الخاص ومنشآته، وامتدادًا لدورها البارز في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية أنشطة القطاع الخاص خصوصاً على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمل على استمراريتها، طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، تمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متاهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.

كما تضمنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل “المؤسسة” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج يمكن لمنشآت القطاع الخاص زيارة موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، أو من خلال زيارة الصفحة الرئيسة للمبادرات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا المستجد حيث يمكن التعرف على كافة المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية، وآلية الاستفادة منها، من خلال شرح مبسط وفيدوهات قصيرة.

روابط ذات صلة

بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية

بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا
“التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار

“التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*