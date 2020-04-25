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منطقة جازان

شخص واحد فى بيش يتسبب فى ارتفاع الأعداد إلى 40 حالة كورونا

شخص واحد فى بيش يتسبب فى ارتفاع الأعداد إلى 40 حالة كورونا
http://almnatiq.net/?p=857412
المناطق_بيش

غير المصاب الأول في محافظة بيش، مسار حالات كورونا في منطقة جازان ومحافظة بيش بشكل خاص، حيث كانت المحافظة خارج إعلانات الصحة اليومية وتقاريرها حول كورونا إلى أن أعلنت المصاب الأول.

وكانت منطقة جازان تسجل أرقامًا منخفضة مقارنة بغيرها، حتى بدأت الأرقام التي تسجل في ارتفاع كبير خلال هذه الأيام، وارتفعت بيش إلى النسبة الأكبر بين محافظات منطقة جازان.

وبعد إعلان تسجيل حالة الإصابة الأولى في محافظة بيش، بدأ تسجيل الحالات يتضاعف في المنطقة وخصوصًا في المحافظة ذاتها، حيث كانت منطقة جازان قد سجلت أقل من 40 إصابة قبل أن تسجل الحالة الأولى في بيش، ولم تمضِ أيام قليلة حتى وصل عدد الإصابات في المنطقة إلى 80 حالة.

ووفقًا لمصادر مطلعة فقد كشفت عن تحركات الحالة رقم واحد في بيش، مبينة أنه وافد باكستاني كان قد قدم من محافظة جدة قبل مدة وذهب لمستوصف خاص ولم تتضح إصابته.

وقالت المصادر: “ومن ثم توجه إلى سكن عمالة في إحدى قرى بيش القريبة من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومكث مدة في السكن مع العمالة وبينهم قريب له، وخالط عشرات العمالة في السكن”.

وأضافت: “ومن ثم انتقل لسكن مجاور، وبعدها اشتد عليه المرض وتوجه لمستشفى بيش العام والذي عزله وأجرى له الفحوصات وثبتت إصابته بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن العامل والعمالة المصابة لم تلتزم بالتباعد والإجراءات الاحترازية داخل السكن، قبل اكتشاف الفيروس مما أدى لانتقال الفيروس إلى 36 حالة بين العمالة، وما زالت الفحوصات تتواصل بالإضافة لعمليات عزل المصابين.

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