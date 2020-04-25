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بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية

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بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية

بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=857418
المناطق_واس

دشن بنك التنمية الاجتماعية بوابة الجهات الحكومية، وذلك ضمن توجه البنك في التحول الرقمي لإجراءات طلب ومعالجة تمويل الأفراد من منسوبي الجهات الحكومية لتكون إلكترونية بشكل كامل، حيث لا يتطلب تقديم مستندات ورقية لمعالجة طلبات التمويل.
و يأتي إطلاق البوابة الإلكترونية الجهات الحكومية من تمكين الجهات التي لديها صلاحية الوصول للبوابة من تأكيد بيانات الدخل وإكمال نموذج تعهد جهة عمل طالب التمويل (نموذج ١٠٤) ونموذج كفالة شخصية (نموذج ١٠٥) بشكل إلكتروني، وتقديم كشوف السداد لمنسوبيها مما يسهم في تسريع عملية التمويل وعكس حالات سداد الأقساط لمنسوبيها بشكل سريع.
و أفاد نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان الحميدي، إلى أن البنك طور هذه البوابة سعياً نحو أتمتة عمليات التمويل بشكل كامل لمنسوبي القطاع الحكومي مما يسهم بتسريع رحلة العميل في التقديم على المنتجات التمويلية حيث كانت عملية التمويل تتطلب معالجة المستندات الورقية لمقدمي الطلبات، بعد تصديقها من قبل الجهات الحكومية وإرسالها للبنك من خلال البريد، ومن خلال التحول الرقمي لرحلة العميل، من المتوقع انخفاض مدة طلب ومعالجة التمويل إلى أكثر من نصف المدة السابقة.
وأكد الحميدي بأن البوابة تمكن الجهات الحكومية من التصديق على نماذج المتطلبة من قبلهم ضمن المستندات اللازمة للحصول على التمويل والاطلاع على بيانات منسوبيها الحاصلين على التمويل والكفلاء وقائمة العملاء المطلوب تأكيد بياناتهم، بشكل إلكتروني وضمن تقارير لحظية تجعل إدارة حالات السداد والحسم أكثر فعالية ودقة مما يسهم في سرعة معالجة طلبات التمويل وتحديث سجلات منسوبيها بصورة آنية طوال مدة التمويل.
وأوضح الحميدي أنه يمكن لجميع الجهات الحكومية الحصول على الصلاحية لاستخدام البوابة من خلال إكمال النموذج الإلكتروني لـ تسجيل جهة حكومية وتعيين ممثل للجهة من خلال موقع البنك الإلكتروني www.sdb.gov.sa ، مفيداً بمعالجة طلبات التسجيل وفق آلية سريعة وموثوقة للتحقق من بيانات ممثلي الجهات الحكومية وبشكل يحفظ سرية وخصوصية معلومات العملاء.

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