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“التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار

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“التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار

“التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار
http://almnatiq.net/?p=857419
المناطق_الرياض

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن التمديد في وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2020، وذلك بناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين هذه المبادرة الإنسانية الجديدة من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، معبراً عن الأمل في أن تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني ولمواجهة تحديات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ــ 19).

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقوف المنظمة إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف العصيبة ودعمها لجهود السلام في اليمن.

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