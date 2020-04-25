أمير جازان يوجه باستمرار إنجاز معاملات المواطنين وبذل الجهود خلال شهر رمضان

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http://almnatiq.net/?p=857427
جازان -فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزير أمير منطقة جازان وبمتابعة مباشرة من سمو نائب أمير المنطقة , بالعمل وفقا للتوجيهات السامية الصادرة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ، وذلك بشأن تعليق الحضور لمقر العمل بديوان الإمارة حتى أشعار اخر في كافة الجهات الحكومية ماعدا القطاعات الصحية والعسكرية والأمنية ومركز الامن الالكتروني ، مشددا على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر مختلف القنوات الالكترونية والتقنية .

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري , بأن سمو أمير منطقة جازان وبمتابعة سمو نائبه ، كلف وكلاء الامارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات المختصة بديوان الإمارة بالتواجد وذلك وفق خطة العمل بنظام المناوبات خلال شهر رمضان المبارك ممن يتطلب تواجدهم طيلة مدة تعليق الحضور للعمل, على أن يكون حضور الموظفين للأهمية وللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

مشيرًا إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر كافة الأنظمة الالكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية بموقع وبوابة الامارة وعن طريق نظام أبشر , والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.
واضاف بأن الخدمات الإلكترونية تشمل ، خدمات الرسائل النصية والاستعلام عن المعاملات والتواصل المرئي عبر عددا من المحافظات التي تمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لخدمة المواطنين والمواطنات بكافة المحافظات وبذل المزيد من الجهود خلال الشهر الكريم وتمكينهم من متابعة معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مقر الإمارة, وذلك تطبيقًا للقرارات الكريمة التي صدرت للحرص على سلامة المواطن والمقيم و التي تهدف من الحد لانتشار جائحة كورونا كوفيد-19 ، راجياً من الله عزوجل العون والتوفيق والسداد للجميع وان يحفظ على وطننا نعمة الامن والأمان تحت توجيهات قيادته الحكيمة .

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