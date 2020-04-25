احدث الأخبار

رجال الأمن البواسل.. جهود مميزة في أداء واجبهم الأمني وقت السحور
أبرز المواد
 السديس: علينا احترام الإجراءات الصحية وتطبيقها كما يريد المختصون قبل دخول المسجد الحرام
أبرز المواد
 إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 900 ألف والوفيات تتجاوز الـ 50 ألف
أبرز المواد
 مداهمة فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل
أبرز المواد
 الأسواق الغذائية بالمدينة المنورة تلتزم بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمير جازان يوجه باستمرار إنجاز معاملات المواطنين وبذل الجهود خلال شهر رمضان
منطقة جازان
 بلدية تيماء تواصل رش وتعقيم الاماكن العامة والمحلات التجارية 
منطقة تبوك
 المسح النشط بالقصيم يطبق اجراءاته الاحترازية على 74,478 عاملاً
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية يدشن بوابة إلكترونية للجهات الحكومية
أبرز المواد
 وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 50 ألفا والإصابات 895 ألفا
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” ترحب بإعلان التحالف تمديد وقف إطلاق النار
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه
منطقة جازان
رجال الأمن البواسل.. جهود مميزة في أداء واجبهم الأمني وقت السحور

رجال الأمن البواسل.. جهود مميزة في أداء واجبهم الأمني وقت السحور

أبرز المواد
السديس: علينا احترام الإجراءات الصحية وتطبيقها كما يريد المختصون قبل دخول المسجد الحرام

السديس: علينا احترام الإجراءات الصحية وتطبيقها كما يريد المختصون قبل دخول المسجد الحرام

أبرز المواد
إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 900 ألف والوفيات تتجاوز الـ 50 ألف

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 900 ألف والوفيات تتجاوز الـ 50 ألف

أبرز المواد
مداهمة فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل

مداهمة فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل

أبرز المواد

بلدية تيماء تواصل رش وتعقيم الاماكن العامة والمحلات التجارية 

بلدية تيماء تواصل رش وتعقيم الاماكن العامة والمحلات التجارية 
http://almnatiq.net/?p=857428
المناطق_محمد الربيعة
إستمراراً لجهودها تواصل ⁧‫بلدية محافظةتيماء‬⁩ أعمالها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية على مدار الساعة وذلك بتكثيف أعمال الرش والتعقيم  للمرافق العامة والمحلات التجارية ، للمحافظة على الصحة العامة والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين .
وشدد رئيس بلدية محافظة  تيماء المهندس سلامه البلوي على الحرص في الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم عن طرق استخدام الآليات واستخدم عملية التعقيم في محافظة تيماء العديد من الآليات والعمالة المؤهلة للقيام بالمهمة على أكمل وجه، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان، كما أن عمليات التعقيم تقوم عليها أطقم عمل من المختصين.

روابط ذات صلة

تراحم تبوك توزع الدفعة الثانية من السلة الرمضانية بمبلغ ٥٠٠ريال لكل اسرة بمحافظة البدع

تراحم تبوك توزع الدفعة الثانية من السلة الرمضانية بمبلغ ٥٠٠ريال لكل اسرة بمحافظة البدع
“الأثر الإيجابي للمنتجات الحيوية” .. محاضرة تثقيفية عن بعد بزراعة تبوك

“الأثر الإيجابي للمنتجات الحيوية” .. محاضرة تثقيفية عن بعد بزراعة تبوك
مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بعمارة سكنية ويقوم بإخلاء خمسة عشر شخصاً

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بعمارة سكنية ويقوم بإخلاء خمسة عشر شخصاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*