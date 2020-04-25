بلدية تيماء تواصل رش وتعقيم الاماكن العامة والمحلات التجارية 

المناطق_محمد الربيعة

إستمراراً لجهودها تواصل ⁧‫بلدية محافظةتيماء‬⁩ أعمالها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية على مدار الساعة وذلك بتكثيف أعمال الرش والتعقيم للمرافق العامة والمحلات التجارية ، للمحافظة على الصحة العامة والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين .

وشدد رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه البلوي على الحرص في الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم عن طرق استخدام الآليات واستخدم عملية التعقيم في محافظة تيماء العديد من الآليات والعمالة المؤهلة للقيام بالمهمة على أكمل وجه، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان، كما أن عمليات التعقيم تقوم عليها أطقم عمل من المختصين.