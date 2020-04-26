الأسواق الغذائية بالمدينة المنورة تلتزم بالإجراءات الاحترازية

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التزمت الأسواق والمحال الغذائية بالمدينة المنورة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء “واس”.

وتضطلع مختلف هذه الأسواق والمحال بتطبيق هذه الإجراءات من خلال وضع وحدات خاصة للتعقيم على مداخل السوق، إلى جانب حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق بشكل مستمر، وكذلك تطهير عربات التسوق وتعقيمها.