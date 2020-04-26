أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة .
وكشفت الإحصائيات عن وصول عدد الإصابات إلى 895,766 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 50,439 حالة وفاة.
إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 900 ألف والوفيات تتجاوز الـ 50 ألف
أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة .
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