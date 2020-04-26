إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 900 ألف والوفيات تتجاوز الـ 50 ألف

المناطق - الرياض

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة .

وكشفت الإحصائيات عن وصول عدد الإصابات إلى 895,766 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 50,439 حالة وفاة.