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شاهد.. اللواء منصور التركي يكشف تفاصيل وأسباب حريق منى في عام 1997

شاهد.. اللواء منصور التركي يكشف تفاصيل وأسباب حريق منى في عام 1997
http://almnatiq.net/?p=857446
المناطق - الرياض

كشف اللواء متقاعد منصور التركي، خلال حلقة اليوم من برنامج “الليوان” على روتانا خليجية مع الإعلامي عبدالله المديفر، تفاصيل وأسباب حريق منى في عام 1997، والبُعد الأمني في تخطيط ساحات الحرم.

وقال خلال اللقاء: إن المرور كان هاجسنا الأول في كل موسم حج لكنه لم يعد يمثل أي مشكلة عندنا الآن.

وكشف اللواء التركي أيضا الكثير من تفاصيل عمله في وزارة الداخلية؛ كمتحدث رسمي لعدة سنوات، وتفاصيل التحاقه بالعمل في وزارة الداخلية.

 

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