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رجال الأمن البواسل.. جهود مميزة في أداء واجبهم الأمني وقت السحور

رجال الأمن البواسل.. جهود مميزة في أداء واجبهم الأمني وقت السحور
http://almnatiq.net/?p=857451
المناطق - الرياض

يقدم رجال الأمن في المدينة المنورة خلال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك في الميدان وقت السحور أو الإفطار أروع المثل في التضحية بوقتهم وجهدهم وبأسرهم لأداء الواجب المناط بهم لتحقيق الأمن والأمان وحماية المواطنين والمقيمين وهم يباشرون تنفيذ تطبيق قرار منع التجول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الجائح ( كوفيد – 19 ) .
ووفقا ” واس ” فإن رجال الأمن البواسل يبذلون جهود كبيرة من خلال تواجدهم الميداني الأمني وقيامهم بالجولات التفقدية المكثفة أمام الأسواق والبنوك والمراكز وداخل الأحياء السكنية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في التقاطعات الرئيسة والشوارع والميادين إلى جانب متابعتهم لتنفيذ منع الدخول والخروج من وإلى المدينة المنورة من فترة الإمساك حتى أثناء ساعة الإفطار وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة يقومون بها بمختلف تخصصاتهم خلال هذا الشهر الفضيل في أداء مهامهم الأمنية بكل جدارة واقتدار بغية خدمة المواطنين والمقيمين والحرص على سلامتهم ما يدفعهم إلى تناول وجبات الإفطار والسحور بعيداً عن أسرهم وأبنائهم مما يعكس استشعار رجل الأمن السعودي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وعظم مكانته وانضباطه وبذل الغالي والنفيس من أجل دينه ومليكه ووطنه .

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