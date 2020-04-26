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فرق “التجارة” الرقابية تواصل وقوفها على أسعار السلع الرمضانية ووفرتها

فرق “التجارة” الرقابية تواصل وقوفها على أسعار السلع الرمضانية ووفرتها
http://almnatiq.net/?p=857454
المناطق - الرياض

قامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان اليوم بجولات رقابية على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بمدينة جيزان ، وذلك للوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية من خلال تنفيذ جولات مفاجئة ومستمرة على تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.
وتعمل الفرق الرقابية على مدار الساعة للتأكد من عمل تلك المحال والمراكز التموينية باستمرار تقديم الخدمات للمستهلكين ، والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حماية للمستهلكين.
وكثف فرع وزارة التجارة بالمنطقة الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين , فيما رحب عدد من المتسوقين من المواطنيين والمقيمين بما تقوم به تلك الفرق الرقابية بوزارة التجارة بجولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية والرمضانية والاستهلاكية من مختلف الأصناف وبأسعار جيدة ومتاحة للجميع مؤكدين على توفر كافة مايحتاجه المستهلك من السلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم وبكميات كبيرة.

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