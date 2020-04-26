احدث الأخبار

القبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الاحترازية في القصيم والجوف
أبرز المواد
 في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية للجائحة أسبوع إضافي
أبرز المواد
 “لنبتكر من أجل مستقبل أخضر”.. شعارا لليوم العالمي للملكية الفكرية
أبرز المواد
 من “الصحة”.. إليك هذه النصائح التوعوية الرمضانية
أبرز المواد
 رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ترحب بتدشين مبادرة “تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19”
أبرز المواد
 شاهد.. اللواء منصور التركي يكشف تفاصيل وأسباب حريق منى في عام 1997
أبرز المواد
 رجال الأمن البواسل.. جهود مميزة في أداء واجبهم الأمني وقت السحور
أبرز المواد
 السديس: علينا احترام الإجراءات الصحية وتطبيقها كما يريد المختصون قبل دخول المسجد الحرام
أبرز المواد
 إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 900 ألف والوفيات تتجاوز الـ 50 ألف
أبرز المواد
 مداهمة فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنظفات وتزوير مستحضرات التجميل
أبرز المواد
 الأسواق الغذائية بالمدينة المنورة تلتزم بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
القبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الاحترازية في القصيم والجوف

القبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الاحترازية في القصيم والجوف

أبرز المواد
في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين

في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية للجائحة أسبوع إضافي

وزير الشؤون الإسلامية يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية للجائحة أسبوع إضافي

أبرز المواد
“لنبتكر من أجل مستقبل أخضر”.. شعارا لليوم العالمي للملكية الفكرية

“لنبتكر من أجل مستقبل أخضر”.. شعارا لليوم العالمي للملكية الفكرية

أبرز المواد

من “الصحة”.. إليك هذه النصائح التوعوية الرمضانية

من “الصحة”.. إليك هذه النصائح التوعوية الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=857460
المناطق - الرياض

قدّمت وزارة الصحة تواصلاً لجهودها واستمراراً لرسائلها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا عدداً من النصائح بمناسبة شهر رمضان المبارك, ضمن حملتها التي أطلقتها بالتعاون مع سابك.
ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية”عش بصحة” وحسابها في “تويتر” [email protected] بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها باستمرار، واستخدام سجادة صلاة فردية وعدم مشاركتها مع الآخرين، إضافة إلى ممارسة الرياضة بحسب العمر والحالة الصحية، وترك مسافة بين كل شخص وآخر لاتقل عن مترين.
كما أوضحت “الصحة” أهمية تنظيف ومسح الأدوات والأسطح، واستعمال المنديل عند العطاس والسعال والتخلص منه في أقرب سلة مهملات، وتجنب المصافحة، إلى جانب شرب السوائل خاصة الماء، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

روابط ذات صلة

القبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الاحترازية في القصيم والجوف

القبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الاحترازية في القصيم والجوف
في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين

في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين
وزير الشؤون الإسلامية يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية للجائحة أسبوع إضافي

وزير الشؤون الإسلامية يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية للجائحة أسبوع إضافي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*