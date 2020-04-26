وزير الشؤون الإسلامية يوافق على تمديد وقت استقبال البحوث الشرعية للجائحة أسبوع إضافي

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تمديد وقت استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفراداً وجهات)، لأسبوع إضافي وفق الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط المخصص : https://moia.gov.sa/EServices/Covid19/Pages/default.aspx .

وتأتي موافقة معاليه على تمديد الفترة لتزايد طلبات المشاركة من قبل باحثين من مختلف دول العالم تقدموا عبر منصات الوزارة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقديم بحوثهم الشرعية العلمية المتعلقة بجائحة كورونا، وتلبية لطباتهم مُددت الفترة حتى تاريخ 9/7 / 1441هـ .

فيما تواصل اللجنة عقد اجتماعات (افتراضية) برئاسة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ومعالي النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، للاطلاع على البحوث الواردة استشعاراً بأهمية تأصيل الرأي الشرعي تجاه جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها.