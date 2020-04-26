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في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين

في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين
http://almnatiq.net/?p=857466
المناطق - الرياض

ووثقت العدسات اليوم التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة جازان وسط انتشار أمني متناسق، خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب واس، شهدت الشوارع والميادين والأحياء كثافة أمنية وتجاوبا من المواطنين والمقيمين مع منسوبي الأمن إيمانا بأهمية الوضع الراهن حفاظا على سلامتهم في ظل ما يواجه العالم من فتك وارتفاع بأعداد جراء انتشار هذا الوباء حمانا الله منه، مع وجود خدمات توصيل الخدمات الصحية والتموينية التي تحتاجها الأسر خلال مدة المنع.
والتزم المواطنون والمقيمون بمنطقة جازان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول ، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيدا-19 ، وذلك من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة.

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