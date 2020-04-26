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منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار اعتقال الاحتلال للأسير محمد حسن خرق فاضح للقانون الدولي

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منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار اعتقال الاحتلال للأسير محمد حسن خرق فاضح للقانون الدولي

منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار اعتقال الاحتلال للأسير محمد حسن خرق فاضح للقانون الدولي
http://almnatiq.net/?p=857489
المناطق - الرياض

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن استمرار اعتقال الطالب من جامعة بيرزيت محمد ماجد حسن في معتقل المسكوبيه بمدينة القدس المحتلة، رغم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا، هو خرق فاضح للقانون الدولي.
وأضاف عريقات في تصريح صحفي صدر عنه اليوم إنه على المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة مسؤولية إلزام اسرائيل بإطلاق سراحه فورا لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالب عريقات بالإفراج عن كافة الأسرى وعلى رأسهم المرضى والأطفال والأسيرات وكبار السن.

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