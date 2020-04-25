احدث الأخبار

جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول
منطقة تبوك
 نائب أمير جازان يدشن مبادرات الجمعيات الخيرية وعدداً من الجهات لمساعدة الأسر المستحقة بالمنطقة..
منطقة جازان
 إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرارات وإلغاء إدارة المتابعة بجامعة الجوف
منطقة الجوف
 ترامب: وباء كورونا ليس خدعة وتتلقون أخبارا مزيفة
أبرز المواد
 للوقاية من كورونا.. “نصيحة فرنسية” لطلاب المدارس الأكبر سنا
أبرز المواد
 بـ”الرقم صفر”.. الصين على درب هزيمة كورونا
أبرز المواد
 منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار اعتقال الاحتلال للأسير محمد حسن خرق فاضح للقانون الدولي
أبرز المواد
 فرق “التجارة” الرقابية تواصل وقوفها على أسعار السلع الرمضانية ووفرتها
أبرز المواد
 رئاسة المسجد النبوي تدرس عملية تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز
أبرز المواد
 بأمر خادم الحرمين الشريفين .. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم
أبرز المواد
 القبض على 14 مواطناً مخالفاً للإجراءات الاحترازية في القصيم والجوف
أبرز المواد
 في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين
أبرز المواد
جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

منطقة تبوك
نائب أمير جازان يدشن مبادرات الجمعيات الخيرية وعدداً من الجهات لمساعدة الأسر المستحقة بالمنطقة..

نائب أمير جازان يدشن مبادرات الجمعيات الخيرية وعدداً من الجهات لمساعدة الأسر المستحقة بالمنطقة..

منطقة جازان
إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرارات وإلغاء إدارة المتابعة بجامعة الجوف

إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرارات وإلغاء إدارة المتابعة بجامعة الجوف

منطقة الجوف
ترامب: وباء كورونا ليس خدعة وتتلقون أخبارا مزيفة

ترامب: وباء كورونا ليس خدعة وتتلقون أخبارا مزيفة

أبرز المواد

إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرارات وإلغاء إدارة المتابعة بجامعة الجوف

إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرارات وإلغاء إدارة المتابعة بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=857504

أصدر مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، عدداً من القرارات الإدارية والتنفيذية، وجاءت القرارات على النحو التالي:
١/بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، الصادر بإلغاء وحدات المتابعة بالأجهزة الحكومية، يتم إلغاء إدارة المتابعة في الجامعة ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية ومراقبة سير العمل في الجامعة وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية، ونقل مراقبة انتظام دوام الموظفين إلى عمادة الموارد البشرية.

٢/ إنشاء مركز دعم اتخاذ القرارات والسياسات التنظيمية.
٣/إلغاء إدارة التطوير الإداري بوكالة الجامعة للتطوير والجودة ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى عمادة الموارد البشرية وإسناد مهام التطوير التنظيمي إلى مركز دعم اتخاذ القرارات والسياسات التنظيمية.
٤/تغيير مسمى الإدارة القانونية إلى إدارة الشؤون القانونية.
٥/تغيير مسمى إدارة الابتعاث والتدريب إلى إدارة الابتعاث.
٦/تشكيل لجنة برئاسة مدير الجامعة المكلف وعضوية الإدارات المعنية للعمل على توزيع الموظفين والعهد والملفات المتعلقة بأعمالها إلى الإدارات التي أسندت إليها تلك النشاطات والأعمال واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
٧/تكليف لجنة مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية بالجامعة بمراجعة الأهداف والمهام والتعديلات على الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية المعنية .

روابط ذات صلة

مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية

مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية
جامعة الجوف تُدرب أكثر من 8000 متدرباً من أفراد المجتمع في 90برنامجاً عن بُعد حتى نهاية شهر شعبان

جامعة الجوف تُدرب أكثر من 8000 متدرباً من أفراد المجتمع في 90برنامجاً عن بُعد حتى نهاية شهر شعبان
الزراع يصدر عدد من القرارات الإدارية والتنفيذية بجامعة الجوف

الزراع يصدر عدد من القرارات الإدارية والتنفيذية بجامعة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*