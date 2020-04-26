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جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

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جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول
http://almnatiq.net/?p=857505
أملج- فايز السميري:

شاركت جوازات محافظة أملج خلال ساعات منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين .
وساندت جوازات أملج لأعمال شرطة أملج والمرور وبقية القطاعات الأمنية بالمحافظة ، وذلك بقيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول، في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.
كما تم رصد انتشار عدد من منسوبي الجوزات بالمحافظة يتقدمهم مدير جوازات أملج النقيب عبدالعزيز أحمد المالكي وعدد من الافراد خلال ساعات منع التجول، إذ أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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