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أمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على عدد من مناطق المملكة

أمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=857515

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على مناطق (الرياض،الشرقية ، نجران ، الباحة، عسير ، جازان). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم ، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى المترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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