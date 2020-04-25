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استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنورة

استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنورة

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استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنورة

استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=857518
المناطق - واس

تواصل فرق التقصي الوبائي بصحة المدينة المنورة جهودها في حملة المسح النشط للكشف على مواقع سكن العمالة ضمن الخطط الاستباقية.
وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.

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