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وصول ثلاث شاحنات إيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين من كارثة السيول في عدن

وصول ثلاث شاحنات إيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين من كارثة السيول في عدن
http://almnatiq.net/?p=857533
المناطق - واس

وصلت أمس إلى مدينة عدن ثلاث شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل مواد إيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي متسببة بأضرار في الأرواح والممتلكات في بعض أحياء المدينة.
وتحمل الشاحنات 200 خيمة وملحقاتها من البٌسط والأغطية سيتم توزيعها على المتضررين من السكان المحليين والنازحين بعدن.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق أمس الأول حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن تشتمل على 3,140 سلة غذائية، تزن 232 طنًا و360 كيلو غرام، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، و170 خيمة و600 بساط و1,020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 18,840 فردًا بعدن.
كما قام المركز بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي شملت توزيع 1,763 سلة غذائية، تزن 130 طنًا و462 كيلو غرام، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10,578 فردا.
يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

 

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