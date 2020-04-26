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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=857540

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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