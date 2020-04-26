تعرف على أحياء يمنع فيها التجول كليا في المملكة

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المناطق - متابعات

أبقى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع منع التجول جزئياً في مناطق المملكة، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، باستمرار منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة. ويأتي ذلك انطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وتشمل الأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة كلا من: كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13 وبترومين في مدينة جدة، والشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان وبني خدرة في المدينة المنورة، وأحياء الأثير والفيصلية والفاضلية في مدينتي الدمام والأحساء.

وأصدر خادم الحرمين اليوم (الأحد)، قراراً يقضي برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020.

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