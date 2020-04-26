احدث الأخبار

“صحة حائل” تغلق “طوارئ” مجمعين طبيين لعدم الالتزام بتطبيق اشتراطات مكافحة كورونا
منطقة حائل
 مدير عام “هدف” في لقاء عن بُعد بـ “غرفة جازان”: خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف التي تشمل جميع المنشآت والمهن
أبرز المواد
 صم الشرقية : نجاح المملكة في إدارة أزمة كورونا أبهرت العالم
المنطقة الشرقية
 حبحب وادي الدواسر وفرة في المحصول جودة في المنتج سعر مناسب
منطقة الرياض
 بعد فرنسا.. كندا تحذر من استخدام أدوية الملاريا في علاج كوفيد-19
أبرز المواد
 اليوم و بـ ١٢ وسيلة مرنة .. الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات السعودية “عن بعد”
أبرز المواد
 مناعة القطيع .. سياسة صحية “مثيرة للجدل” وسط تحذير من العواقب
أبرز المواد
 “مسام” ينتزع 671 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل
أبرز المواد
 تعرف على أحياء يمنع فيها التجول كليا في المملكة
أبرز المواد
 تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 وصول ثلاث شاحنات إيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين من كارثة السيول في عدن
أبرز المواد
“صحة حائل” تغلق “طوارئ” مجمعين طبيين لعدم الالتزام بتطبيق اشتراطات مكافحة كورونا

“صحة حائل” تغلق “طوارئ” مجمعين طبيين لعدم الالتزام بتطبيق اشتراطات مكافحة كورونا

منطقة حائل
مدير عام “هدف” في لقاء عن بُعد بـ “غرفة جازان”: خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف التي تشمل جميع المنشآت والمهن

مدير عام “هدف” في لقاء عن بُعد بـ “غرفة جازان”: خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف التي تشمل جميع المنشآت والمهن

أبرز المواد
صم الشرقية : نجاح المملكة في إدارة أزمة كورونا أبهرت العالم

صم الشرقية : نجاح المملكة في إدارة أزمة كورونا أبهرت العالم

المنطقة الشرقية
حبحب وادي الدواسر وفرة في المحصول جودة في المنتج سعر مناسب

حبحب وادي الدواسر وفرة في المحصول جودة في المنتج سعر مناسب

منطقة الرياض

“مسام” ينتزع 671 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل

“مسام” ينتزع 671 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل
http://almnatiq.net/?p=857549
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل 2020م، من انتزاع 671 لغمًا منها 45 لغمًا مضادة للأفراد، و 175 لغمًا مضادة للدبابات و 435 ذخائر غير متفجرة، و16 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,909 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

روابط ذات صلة

مدير عام “هدف” في لقاء عن بُعد بـ “غرفة جازان”: خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف التي تشمل جميع المنشآت والمهن

مدير عام “هدف” في لقاء عن بُعد بـ “غرفة جازان”: خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف التي تشمل جميع المنشآت والمهن
بعد فرنسا.. كندا تحذر من استخدام أدوية الملاريا في علاج كوفيد-19

بعد فرنسا.. كندا تحذر من استخدام أدوية الملاريا في علاج كوفيد-19
اليوم و بـ ١٢ وسيلة مرنة .. الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات السعودية “عن بعد”

اليوم و بـ ١٢ وسيلة مرنة .. الاختبارات النهائية لطلاب الجامعات السعودية “عن بعد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*