صم الشرقية : نجاح المملكة في إدارة أزمة كورونا أبهرت العالم

وقال الباحص بمناسبة الاحتفاء بأسبوع الاصم العربي ٤٥ الذي يأتي كل عام في نهاية شهر إبريل والذي يحمل شعار هذا العام (( حق الاصم في زواج ميسر مدعوم من مؤسسات المجتمع )) ليؤكد أهمية الاصم في بناء المجتمع والتعريف بقدراتهم وتعزيز الثقة بأنفسهم من خلال مشاركاتهم التنموية والاجتماعية في بناء الوطن ومواصلة مسيرته الزاهرة في مختلف المجالات .

وأشار الباحص أن الاحتفاء بأسبوع الاصم العربي ٤٥ هذا العام جاء في ظرف استثنائي يعيشه العالم أجمع وهو حدوث جائحة كورونا المستجد حيث شارك النادي بما يملكة من مقومات كثيرة وكبيرة في التوعية من هذا الوباء وإطلاق العديد من الحملات المجتمعية الموجه للصم والمجتمع عامة بكيفية إتباع التعليمات وتطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوباء الجائر إلى جانب توضيح الجهود العظيمة التي قدمتها المملكة في مواجهة هذا الوباء وما سخرته من إمكانات كبيرة وعظيمة سواء في الجانب الصحي والأمني والاقتصادي والتجاري وإطلاق المبادرات النوعية والدعم المباشر لبعض الفئات للتخفيف من آثار هذا الوباء إلى جانب توفير كافة السلع الغذائية والتموينية وغيرها من جملة الخدمات التي ابهرت العالم في كيفية نجاح المملكة في إدارة هذه الأزمة بحمد الله وتوفيقه ثم بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة .

وأردف الباحص قائلا عن الاحتفاء العربي بالصم بأنه متزامنا مع ما حققه نادي الصم بالمنطقة الشرقية من إنجازات ومبادرات نوعية بلغت قرابة ٣٥ إنجازا في مختلف المجالات سواء الرياضية منها أو الثقافية والاجتماعية والتطوعية حيث يحسب هذا النجاح بتوفيق الله لفريق عمل يعمل بإخلاص وتفان حيث نجح في تفعيل ما ورد في الخطة الإستراتيجية والمستقبلية التي أطلقها النادي منذ بداية عام ١٤٤١واعتماد رؤية العمل التي تتضمن إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية.

وألمح الباحص بأن المجالات التي تم اعتمادها تركزت في ثلاثة عناصر هي المسؤولية الاجتماعية ومن ذلك النشاط الثقافي ويتمثل في الجانب الفني مثل الفن التشكيلي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمسابقات المتنوعة وإنشاء وحدة التدريب على لغة الإشارة لإقامة الدورات التدريبية المختلفة مع عدد من الجهات الحكومية والتي نفذت عددا منها و تنظيم المحاضرات التوعوية والتاهلية في جميع الجوانب التي تخدم الصم وترفع من مستوى الثقافة لديهم إلى جانب رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية وتنمية المواهب في ذلك كذلك النشاط الاجتماعي ويتمثل في المشاركة في أسابيع الأصم العربي وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الخدمية و تنظيم البرامج الترفيهية المتنوعة واللقاءات الاجتماعية و تنظيم المهرجانات المتنوعة طيلة العام ومن ذلك مهرجان الشتاء ٢٠٢٠ إلى جانب استحداث القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم والتي عكست حقيقة التميز لدى النساء .

وابان الباحص بأن من جوانب الخطة الإستراتيجية للنادي تأسيس المركز الإعلامي لنشر المحتوى الصحفي والإعلامي الرقمي وتكوين فريق التوثيق المرئي بلغة الإشارة لانتاج مواد إعلامية متنوعة في مختلف منصات العمل الإعلامي و التدريب على كيفية التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والتدريب على صناعة الموشن جرافيك والبرمو والموشن وبطاقات التصميم والفيديوهات والتدريب على التصوير الإحترافي وكذلك المجال الرياضي المتضمن مختلف الألعاب المصنفة من الاتحاد السعودي لرياضة الصم والتي تتركز في ستة ألعاب هي القدم و البولينج وتنس الطاولة وخماسيات كرة القدم والطائرة وألعاب القوى والتي حقق فيها النادي العديد من الإنجازات.

وأشار الباحص في تصريحه إلى دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي الذي يسعى دوما لتحقيق النادي أهدافه المحورية وتلبية متطلبات الصم بجميع فئاتهم كما أن لجهود صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية دور كبير في بلوغ النادي مقاصده الجوهرية في أن يكون المتنفس الحقيقي لجملة المواهب والابداعات التي يتميز بها الصم وكذلك شريحة المجتمع عامة حيث يفتح النادي أبوابه للجميع بمختلف الفئات العمرية يلتقون فيه ليمارسوا هواياتهم المحببة وتقدم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات بهدف السعي لخدمة المجتمع وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي يولي النادي اهتمامه ودعمه المباشر وذلك من خلال الاتحاد السعودي لرياضة الصم الذي يسهم في فتح آفاق واسعة للصم وأندية المملكة للدخول في المنافسات الرياضية ومختلف الأنشطة مما سيؤدي ذلك إلى رفع مستوى النادي وتحقيق أهدافه إلى جانب دعم ومساندة فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية وعلى رأسهم مدير عام المكتب حامد السريعي حيث يجد النادي ومنسوبيه التعاون والمساندة من الجميع لتفعيل برامجه ورفع مستواه وتسخير كافة الإمكانات لتحقيق أهدافه.