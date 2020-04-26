احدث الأخبار

الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 أول إشارة “حقيقية” تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا
أبرز المواد
 تأخير تطعيم الأطفال بسبب كورونا قد يفاقم مشاكلهم الصحية
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران
أبرز المواد
 المجلس الصحي السعودي يوافق على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية
أبرز المواد
 وزير عربي يعلق على دراسة تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا في البلدان العربية
أبرز المواد
 الفواكة والخضروات بمنطقة جازان .. وفرة وتنوع خلال شهر رمضان
منطقة جازان
 مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارا بإعادة هيكلة الموارد البشرية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية
منطقة الجوف
 ترعى أكثر من 5000 يتيم .. جمعية كهاتين بالطائف تسعد ايتامها على مرحلتين
منطقة مكة المكرمة
 الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية
أبرز المواد
 بر جدة تستقبل رمضان برسم البسمة على وجوه الأيتام والمحتاجين
منطقة مكة المكرمة
الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا

الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا

أبرز المواد
أول إشارة “حقيقية” تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية

أول إشارة “حقيقية” تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية

أبرز المواد
ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا

ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا

أبرز المواد
تأخير تطعيم الأطفال بسبب كورونا قد يفاقم مشاكلهم الصحية

تأخير تطعيم الأطفال بسبب كورونا قد يفاقم مشاكلهم الصحية

أبرز المواد

ترعى أكثر من 5000 يتيم .. جمعية كهاتين بالطائف تسعد ايتامها على مرحلتين

ترعى أكثر من 5000 يتيم .. جمعية كهاتين بالطائف تسعد ايتامها على مرحلتين
http://almnatiq.net/?p=857593
الطائف - عادل الزهراني

تعمل جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمحافظة الطائف على نشر السعادة و البهجة بين أسر الأيتام بمحافظة الطائف و القرى التابعة لها حيث امتدت يد العون إلى شقصان و قيا وعشيرة و المحاني و أبو راكة و ميسان وحداد ورضوان والقرى الأخرى المجاورة للمحافظة شمالآ وجنوباً  وذلك عبر  حملة ( اطعمهم من طعامك  )التي انتهت مرحلتها الأولى بنهاية شهر شعبان وكانت ضمن حملة براً بمكة .
وزعت الجمعية خلال المرحلة الأولى سلال غذائية تنوعت محتوياتها واشتملت على 24 صنفاً من الغذاء و أكثر من 10 أطنان من التمور وقدر روعي اختيار أصناف السلال بعناية حتى تناسب جميع الأعمار وجميع الأسر .
وفي  شهر رمضان المبارك  تسعى الجمعية على انطلاق المرحلة الثانية من المشروع للوصول لكافة الأسر لمنازلهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية و الاجتماعية و الصحية من خلال فريق عمل يعمل على مدار اليوم.
مناحي الغرمول نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية  قال :أن الجمعية تسعى من خلال برامجها إلى توفير الحياة الكريمة لليتيم و أسرته و أن الجمعية ترعى ما يزيد عن 2000 أسرة داخل الطائف و المناطق المجاورة لها حيث بلغ عدد الأيتام بالجمعية 5200 يتيم ويتيمة تقدم لهم الجمعية العناية من خلال العديد من البرامج الاجتماعية و الثقافية و الإغاثية و التعليمية و الصحية .

يذكر أن جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف تقدم دوراً وطنياً و إنسانياً بارزاً في ظل ظروف الحظر بتلبية احتياج الأسر وشعارهم خليك بالبيت وخدماتنا توصلك في أي وقت ومكان ملتزمين في ذلك بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتناسب والظروف الراهنة.

روابط ذات صلة

بر جدة تستقبل رمضان برسم البسمة على وجوه الأيتام والمحتاجين

بر جدة تستقبل رمضان برسم البسمة على وجوه الأيتام والمحتاجين
الغذاء والدواء: ضبط أكثر من 11 ألف كلغم مواد منتهية الصلاحية في جدة

الغذاء والدواء: ضبط أكثر من 11 ألف كلغم مواد منتهية الصلاحية في جدة
مدير عام “مدن” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك

مدير عام “مدن” يهنئ القيادة بشهر رمضان المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*