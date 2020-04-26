مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارا بإعادة هيكلة الموارد البشرية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية

أصدر مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، عدداً من القرارات الإدارية على النحو التالي:
١/إعادة هيكلة عمادة الموارد البشرية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية لتتكون من الإدارات الرئيسية التالية:
إدارة عمليات الموارد البشرية.
إدارة تخطيط الموارد البشرية.
إدارة التدريب والتطوير.
إدارة التطبيقات الإلكترونية.
إدارة الرواتب والبدلات.
إدارة الموارد البشرية بفروع الجامعة.
إدارة التواصل الداخلي.
٢/الموافقة على إعادة هيكلة إدارة الشؤون القانونية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية، لتتكون من الأقسام الرئيسية التالية:
قسم العقود.
قسم التحقيقات.
قسم الدراسات القانونية.
قسم متابعة القضايا.
٣/ الموافقة على إعادة هيكلة إدارة المراجعة الداخلية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية لتتكون من الأقسام الرئيسية التالية:
قسم المراجعة المالية.
قسم المراجعة التشغيلية.
قسم مراجعة الالتزام.
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