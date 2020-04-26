مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارا بإعادة هيكلة الموارد البشرية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية

أصدر مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، عدداً من القرارات الإدارية على النحو التالي:

١/إعادة هيكلة عمادة الموارد البشرية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية لتتكون من الإدارات الرئيسية التالية:

إدارة عمليات الموارد البشرية.

إدارة تخطيط الموارد البشرية.

إدارة التدريب والتطوير.

إدارة التطبيقات الإلكترونية.

إدارة الرواتب والبدلات.

إدارة الموارد البشرية بفروع الجامعة.

إدارة التواصل الداخلي.

٢/الموافقة على إعادة هيكلة إدارة الشؤون القانونية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية، لتتكون من الأقسام الرئيسية التالية:

قسم العقود.

قسم التحقيقات.

قسم الدراسات القانونية.

قسم متابعة القضايا.

٣/ الموافقة على إعادة هيكلة إدارة المراجعة الداخلية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية لتتكون من الأقسام الرئيسية التالية:

قسم المراجعة المالية.

قسم المراجعة التشغيلية.

قسم مراجعة الالتزام.