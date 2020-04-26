احدث الأخبار

الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 أول إشارة “حقيقية” تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا
أبرز المواد
 تأخير تطعيم الأطفال بسبب كورونا قد يفاقم مشاكلهم الصحية
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران
أبرز المواد
 المجلس الصحي السعودي يوافق على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية
أبرز المواد
 وزير عربي يعلق على دراسة تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا في البلدان العربية
أبرز المواد
 الفواكة والخضروات بمنطقة جازان .. وفرة وتنوع خلال شهر رمضان
منطقة جازان
 مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارا بإعادة هيكلة الموارد البشرية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية
منطقة الجوف
 ترعى أكثر من 5000 يتيم .. جمعية كهاتين بالطائف تسعد ايتامها على مرحلتين
منطقة مكة المكرمة
 الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية
أبرز المواد
 بر جدة تستقبل رمضان برسم البسمة على وجوه الأيتام والمحتاجين
منطقة مكة المكرمة
الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا

الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا

أبرز المواد
أول إشارة “حقيقية” تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية

أول إشارة “حقيقية” تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية

أبرز المواد
ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا

ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا

أبرز المواد
تأخير تطعيم الأطفال بسبب كورونا قد يفاقم مشاكلهم الصحية

تأخير تطعيم الأطفال بسبب كورونا قد يفاقم مشاكلهم الصحية

أبرز المواد

مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارا بإعادة هيكلة الموارد البشرية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية

مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارا بإعادة هيكلة الموارد البشرية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=857596
الجوف - محمد الحسن
أصدر مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، عدداً من القرارات الإدارية على النحو التالي:

١/إعادة هيكلة عمادة الموارد البشرية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية لتتكون من الإدارات الرئيسية التالية:
إدارة عمليات الموارد البشرية.
إدارة تخطيط الموارد البشرية.
إدارة التدريب والتطوير.
إدارة التطبيقات الإلكترونية.
إدارة الرواتب والبدلات.
إدارة الموارد البشرية بفروع الجامعة.
إدارة التواصل الداخلي.
٢/الموافقة على إعادة هيكلة إدارة الشؤون القانونية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية، لتتكون من الأقسام الرئيسية التالية:
قسم العقود.
قسم التحقيقات.
قسم الدراسات القانونية.
قسم متابعة القضايا.
٣/ الموافقة على إعادة هيكلة إدارة المراجعة الداخلية ومهامها وتشكيلاتها الوظيفية لتتكون من الأقسام الرئيسية التالية:
قسم المراجعة المالية.
قسم المراجعة التشغيلية.
قسم مراجعة الالتزام.

روابط ذات صلة

إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرارات وإلغاء إدارة المتابعة بجامعة الجوف

إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرارات وإلغاء إدارة المتابعة بجامعة الجوف
مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية

مكتب وزارة الرياضة بالجوف يطلق بطولة المنطقة الرمضانية الإلكترونية
جامعة الجوف تُدرب أكثر من 8000 متدرباً من أفراد المجتمع في 90برنامجاً عن بُعد حتى نهاية شهر شعبان

جامعة الجوف تُدرب أكثر من 8000 متدرباً من أفراد المجتمع في 90برنامجاً عن بُعد حتى نهاية شهر شعبان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*