الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران

المناطق - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات عدة في نجران وجازان.

وشمل تنبيه هيئة الأرصاد في منطقة جازان محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب؛ حيث تستمر تلك الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتشمل الحالة الجوية السابقة في منطقة نجران محافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل محافظات البدع، والوجه، وأملج، وضباء، وحقل ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً .

فيما نبهت أيضًا من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

يشمل ذلك جدة والليث ورابغ والجموم والكامل وبحرة وخليص والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، تستمر تلك الحالة حتى الساعة السابعة مساءً.