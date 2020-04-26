احدث الأخبار

الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران
أبرز المواد
 المجلس الصحي السعودي يوافق على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية
أبرز المواد
 وزير عربي يعلق على دراسة تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا في البلدان العربية
أبرز المواد
 الفواكة والخضروات بمنطقة جازان .. وفرة وتنوع خلال شهر رمضان
منطقة جازان
 مدير جامعة الجوف المكلف يصدر قرارا بإعادة هيكلة الموارد البشرية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية
منطقة الجوف
 ترعى أكثر من 5000 يتيم .. جمعية كهاتين بالطائف تسعد ايتامها على مرحلتين
منطقة مكة المكرمة
 الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية
أبرز المواد
 بر جدة تستقبل رمضان برسم البسمة على وجوه الأيتام والمحتاجين
منطقة مكة المكرمة
 “صحة حائل” تغلق “طوارئ” مجمعين طبيين لعدم الالتزام بتطبيق اشتراطات مكافحة كورونا
منطقة حائل
 مدير عام “هدف” في لقاء عن بُعد بـ “غرفة جازان”: خطوات ميسرة للاستفادة من مبادرة دعم التوظيف التي تشمل جميع المنشآت والمهن
أبرز المواد
 صم الشرقية : نجاح المملكة في إدارة أزمة كورونا أبهرت العالم
المنطقة الشرقية
 حبحب وادي الدواسر وفرة في المحصول جودة في المنتج سعر مناسب
منطقة الرياض
الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران

الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران

أبرز المواد
المجلس الصحي السعودي يوافق على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية

المجلس الصحي السعودي يوافق على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية

أبرز المواد
وزير عربي يعلق على دراسة تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا في البلدان العربية

وزير عربي يعلق على دراسة تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا في البلدان العربية

أبرز المواد
الفواكة والخضروات بمنطقة جازان .. وفرة وتنوع خلال شهر رمضان

الفواكة والخضروات بمنطقة جازان .. وفرة وتنوع خلال شهر رمضان

منطقة جازان

الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران

الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران
http://almnatiq.net/?p=857613
المناطق - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات عدة في نجران وجازان.

وشمل تنبيه هيئة الأرصاد في منطقة جازان محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب؛ حيث تستمر تلك الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتشمل الحالة الجوية السابقة في منطقة نجران محافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل محافظات البدع، والوجه، وأملج، وضباء، وحقل ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً .

فيما نبهت أيضًا من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

يشمل ذلك جدة والليث ورابغ والجموم والكامل وبحرة وخليص والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، تستمر تلك الحالة حتى الساعة السابعة مساءً.

روابط ذات صلة

المجلس الصحي السعودي يوافق على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية

المجلس الصحي السعودي يوافق على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية
وزير عربي يعلق على دراسة تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا في البلدان العربية

وزير عربي يعلق على دراسة تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا في البلدان العربية
الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية

الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*