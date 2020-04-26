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الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا

الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=857625
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أكدت شفاء 91 حالة من الوباء العالمي.

وكانت دبي قد حوّلت قاعات المركز التجاري العالمي لأكبر مستشفى ميداني في الشرق الأوسط للحدّ من انتشار الجائحة.

وتقدّر القدرة الاستيعابية لهذا المستشفى بثلاثة آلاف سرير، بما في ذلك 800 سرير لمرضى العناية المركزة حيث سيعمل فيه مئات الأطباء والممرضين.

في السياق، أعلنت حكومة دبي أمس السبت، فتح مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية من 12 ظهراً إلى 10 مساء، حيث تم السماح بدخول ما يعادل 30% من الطاقة الاستيعابية الكلية للمركز.

فتح تدريجي بـ30% من قدرة الاستيعاب

وسمحت الإمارة للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها مع عدم السماح للبوفيهات المفتوحة وحظر تقديم الشيشة، ومراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان، وكذلك مراعاة التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، واستخدام الكمامات ومواد التعقيم، مع مراعاة استخدام أغراض المائدة ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والمعالق والشوك والسكاكين البلاستيكية.

إلى ذلك أشارت السلطات إلى استمرار الحظر على صالات الترفيه العائلي ودور السينما وغرف تبديل الملابس وغرف الصلاة في مراكز التسوق.

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