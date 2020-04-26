احدث الأخبار

أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقاً مؤقتاً للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء
منطقة المدينة المنورة
 الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهمة بعثتها في الحديدة
أبرز المواد
 الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية
أبرز المواد
 أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”
منطقة حائل
 تراجع كبير بمستويات التلوث في مئات المدن الصينية
أبرز المواد
 المملكة توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 وزارة الصحة: تسجيل ١٢٢٣ حالة جديدة في المملكة
أبرز المواد
 أمانة نجران تضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص
منطقة نجران
 الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 أول إشارة “حقيقية” تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا
أبرز المواد
 تأخير تطعيم الأطفال بسبب كورونا قد يفاقم مشاكلهم الصحية
أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقاً مؤقتاً للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء

أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقاً مؤقتاً للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء

منطقة المدينة المنورة
الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهمة بعثتها في الحديدة

الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهمة بعثتها في الحديدة

أبرز المواد
الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية

الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية

أبرز المواد
أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”

أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”

منطقة حائل

أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”

أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”
http://almnatiq.net/?p=857650
المناطق - حائل

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزير ،مساء أمس ،كلمة أبوية لأبنائه منسوبي الأمن في منطقة حائل.

وابتدأ سموه كلمته ،بالشكر الجزيل لرجال الأمن على مايبذلونه، من جهد وطاقة ووقت وإنجاح المنظومة المتكاملة في حائل.

وقال :”كنتم دائماً وأبداً مثالنا المتميز وستظلون -إن شاء الله- كذلك كعيون ساهرة وأبناء وطن مخلصين قادرين -إن شاء الله- على تمثيل جهازكم وكذلك تمثيل هذه البلاد الطاهرة” .

وفي ختام كلمته، تقدم سمو أمير منطقة حائل بإسمه واسم ابناء المنطقة وبإسم رجال الأمن،بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -،مؤكداً أن حائل تحت ظل قيادتهما ستظل -إن شاء الله- من منصات هذا الوطن المبارك الذي نفتخر فيه.

روابط ذات صلة

“صحة حائل” تغلق “طوارئ” مجمعين طبيين لعدم الالتزام بتطبيق اشتراطات مكافحة كورونا

“صحة حائل” تغلق “طوارئ” مجمعين طبيين لعدم الالتزام بتطبيق اشتراطات مكافحة كورونا
أمير حائل يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

أمير حائل يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
نائب أمير حائل : يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

نائب أمير حائل : يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*