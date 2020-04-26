أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”

المناطق - حائل

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزير ،مساء أمس ،كلمة أبوية لأبنائه منسوبي الأمن في منطقة حائل.

وابتدأ سموه كلمته ،بالشكر الجزيل لرجال الأمن على مايبذلونه، من جهد وطاقة ووقت وإنجاح المنظومة المتكاملة في حائل.

وقال :”كنتم دائماً وأبداً مثالنا المتميز وستظلون -إن شاء الله- كذلك كعيون ساهرة وأبناء وطن مخلصين قادرين -إن شاء الله- على تمثيل جهازكم وكذلك تمثيل هذه البلاد الطاهرة” .

وفي ختام كلمته، تقدم سمو أمير منطقة حائل بإسمه واسم ابناء المنطقة وبإسم رجال الأمن،بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -،مؤكداً أن حائل تحت ظل قيادتهما ستظل -إن شاء الله- من منصات هذا الوطن المبارك الذي نفتخر فيه.