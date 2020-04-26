احدث الأخبار

الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية
أبرز المواد
 أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”
منطقة حائل
 تراجع كبير بمستويات التلوث في مئات المدن الصينية
أبرز المواد
 المملكة توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 وزارة الصحة: تسجيل ١٢٢٣ حالة جديدة في المملكة
أبرز المواد
 أمانة نجران تضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص
منطقة نجران
 الإمارات تعلن شفاء 91 حالة وتسجيل 536 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 أول إشارة “حقيقية” تكشف مصير زعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 ألمانيا تحذر من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا
أبرز المواد
 تأخير تطعيم الأطفال بسبب كورونا قد يفاقم مشاكلهم الصحية
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة وتبوك.. وأمطار بجازان ونجران
أبرز المواد
 المجلس الصحي السعودي يوافق على برنامج الإطار الوطني لإدارة الكوارث الصحية
أبرز المواد
الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية

الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية

أبرز المواد
أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”

أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”

منطقة حائل
تراجع كبير بمستويات التلوث في مئات المدن الصينية

تراجع كبير بمستويات التلوث في مئات المدن الصينية

أبرز المواد
المملكة توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

المملكة توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد

الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية

الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية
http://almnatiq.net/?p=857657
المناطق - وكالات

أعلنت الحكومة الصينية عن مصادرة عشرات ملايين الكمامات الطبية رديئة الصنع، على خلفية شكاوى من قبل عدة دول بشأن تصدير الصين مستلزمات طبية رديئة.

وصرح نائب رئيس إدارة الدولة لتنظيم السوق قان لين، اليوم الأحد أن بكين تعزز جهودها لمحاربة الإنتاج والبيع غير القانوني لمستلزمات الوقاية الشخصية، مشيرا إلى أنه حتى الجمعة الماضي تم تفتيش نحو 16 مليون شركة ومصادرة أكثر من 89 مليون كمامة و418 ألف قطعة أخرى من مستلزمات الحماية الشخصية الرديئة الصنع.

وأكد المسؤول مصادرة أدوات تطهير مزيفة تزيد قيمتها عن 7.6 مليون يوان (حوالي 1.07 مليون دولار أمريكي).

وفي محاولة للتخلص من المنتجات الرديئة، أصدرت الصين السبت قواعد جديدة تفرض أن تلبي الكمامات الطبية وغيرها معايير الجودة الوطنية والدولية، ملزمة المصدرين بتقديم تصريح خطي يفيد بأن منتجاتهم تلبي متطلبات السلامة المعتمدة في الدول المصدرة إليها.

روابط ذات صلة

تراجع كبير بمستويات التلوث في مئات المدن الصينية

تراجع كبير بمستويات التلوث في مئات المدن الصينية
المملكة توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

المملكة توقع عقدًا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد
وزارة الصحة: تسجيل ١٢٢٣ حالة جديدة في المملكة

وزارة الصحة: تسجيل ١٢٢٣ حالة جديدة في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*