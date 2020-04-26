أمانة الشرقية: 1700 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام رمضان المبارك

الدمام - المناطق

كثّفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية من خلال الفرق التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتي تأتي ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الأمانة، حيث توزّعت الفرق الصحية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق؛ للتأكد من سلامة الغذاء وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

و بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال أول وثاني أيام رمضان (1700) جولة، و (36) جولة مشتركة مع جهات ذات العلاقة، كما تم تحرير (101) إشعار غرامات ومخالفات، فيما تم تطهير وتعقيم (2151) موقع.

و تقوم الأمانة بتظافر جهودها واستعداداتها ضمن خطتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، حيث حرصت بدورها على تكثيف الفرق الميدانية من مراقبين وأطباء بيطريين؛ للكشف على محال الأغذية والفواكه والخضار، إضافةً إلى الأسماك وأسواق الأغنام والمسالخ‪.

‪وجاء ضمن خططها للحد من انتشار فيروس ” كورونا “، التشديد على التعقيم والتطهير العام، باستخدام آليات مطورة لتكثيف الحملات المخصصة للشوارع والأحياء وواجهات المحلات التجارية، والإشرافية على مدار اليوم..

‪ ودَعت الأمانة بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية. المخصصة لهذا الشأن.