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متى تبدأ وزارة الصحة في توسيع دائرة الفحص لتشمل المباشرين للبيع في محلات التجزئة؟

متى تبدأ وزارة الصحة في توسيع دائرة الفحص لتشمل المباشرين للبيع في محلات التجزئة؟
http://almnatiq.net/?p=857683
المناطق - يوسف المطيري

بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد ورغبة منه أيده الله في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، إلا أن الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، باتت أكثر أهمية وبات المواطن والمقيم مسئولين عن حماية أنفسهم.
ومع نجاح وزارة الصحة في احتواء فيروس كورونا بشكل كبير والحد من انتشاره، إلا أن الواجب الآن يحتم على وزارة الصحة واللجان المعنية توسيع دائرة فحص بحثاً عن الحالات المشتبه بها والتي ربما تنتشر بين البائعين في محلات البيع بالتجزئة والمنتشرة في جميع مدن وقرى المملكة والذين هم أكثر عرضة للإصابة.
وكون وزارة الصحة تمتلك كفاءات بشرية طبيبة متطورة، مع توافر التجهيزات والطرق التكنولوجية الحديثة في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى انتشار المرافق الصحية وتوافرها في معظم مدن وقرى المملكة يكون الأمر ملحاً الآن لتوجيه تلك المراكز بالبحث عن الفيروس في دائرة عملها.
وفي ظل انتشار الفيروس في عدد من القرى والمحافظات الصغيرة التي تقول بعض المصادر أن سببها نتيجة مخالطة بعض الموزعين، كان جديراً بوزارة الصحة أن توسع دائرة الفحص بإجراء الفحص على العاملين في مجالات التوزيع ونقاط البيع لتقليص دائرة المخالطة بعد رفع منع التجول الجزئي.
ومع بدء سريان رفع منع التجول الجزئي فإن وزراه الصحة واللجان المعنية ليست وحدها المعنية بمحاربة فروس كورونا، بل يتحتم على المواطن والمقيم اتخاذ التدابير والاحترازات الضرورية اللازمة للمحافظة على صحة الجميع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى فرفع منع التجول معناه نقل المسؤولية من الدولة إلى الفرد الذي يجب عليه حماية نفسه.

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