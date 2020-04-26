احدث الأخبار

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت ويضع حجر أساس مشروع تعليمي بالمحافظة
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل تراجعا كبيرا في الارتفاع اليومي لوفيات كورونا بـ 413 حالة جديدة
أبرز المواد
 غيتس: سيمر بعض الوقت قبل أن يعود العالم لطبيعته قبل كورونا
أبرز المواد
 متى تبدأ وزارة الصحة في توسيع دائرة الفحص لتشمل المباشرين للبيع في محلات التجزئة؟
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: 1700 جولة رقابية خلال أول وثاني أيام رمضان المبارك
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تضبط أكثر من ١١ ألف كلغ “رؤوس ومقادم” في مزرعة مخالفة
المنطقة الشرقية
 شرطة القصيم: القبض على مواطنين اثنين ارتكبا جرائم سرقة الأموال من المحلات والاستراحات
منطقة القصيم
 أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقاً مؤقتاً للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء
منطقة المدينة المنورة
 الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهمة بعثتها في الحديدة
أبرز المواد
 الصين تصادر عشرات ملايين الكمامات الطبية “الرديئة” بعد شكاوى دولية
أبرز المواد
 أمير حائل لرجال الأمن: “شكرا لكم ..أنتم مثالنا المتميز وعيوننا الساهرة”
منطقة حائل
 تراجع كبير بمستويات التلوث في مئات المدن الصينية
أبرز المواد
«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت ويضع حجر أساس مشروع تعليمي بالمحافظة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت ويضع حجر أساس مشروع تعليمي بالمحافظة

أبرز المواد
بريطانيا تسجل تراجعا كبيرا في الارتفاع اليومي لوفيات كورونا بـ 413 حالة جديدة

بريطانيا تسجل تراجعا كبيرا في الارتفاع اليومي لوفيات كورونا بـ 413 حالة جديدة

أبرز المواد
غيتس: سيمر بعض الوقت قبل أن يعود العالم لطبيعته قبل كورونا

غيتس: سيمر بعض الوقت قبل أن يعود العالم لطبيعته قبل كورونا

أبرز المواد
متى تبدأ وزارة الصحة في توسيع دائرة الفحص لتشمل المباشرين للبيع في محلات التجزئة؟

متى تبدأ وزارة الصحة في توسيع دائرة الفحص لتشمل المباشرين للبيع في محلات التجزئة؟

أبرز المواد

غيتس: سيمر بعض الوقت قبل أن يعود العالم لطبيعته قبل كورونا

غيتس: سيمر بعض الوقت قبل أن يعود العالم لطبيعته قبل كورونا
http://almnatiq.net/?p=857685
المناطق - وكالات

تحدث مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس عن الأمور التي على العالم تعلمها من تفشي جائحة كورونا، والخطوات التي ستساعدنا على تجاوز تداعيات هذا الوباء.

وفي لقاء مع برنامج “ذا توداي شو” قال بيل غيتس إنه سيمر بعض الوقت قبل أن يتمكن العالم من العودة إلى طبيعته، مع الأخذ بعين الاعتبار “أننا لا نعرف على وجه التحديد معنى العودة الطبيعية للعالم”.

وأضاف غيتس: “حتى في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة بتخفيف القيود خلال الأشهر القليلة القادمة، لا ينبغي أن نتوقع أننا سنعود على الفور إلى حياتنا السابقة. في كثير من الحالات، من المحتمل أن يتردد الناس في العودة إلى الذهاب إلى الأماكن المزدحمة، على الأقل حتى يتم توفير لقاح للوباء”، حسبما نقل موقع مجلة Inc الأميركية.

وأكد غيتس أن أفضل شيء يمكن للمرء القيام به لنفسه ولعمله هو التفكير في كيفية الاستمرار في تلبية احتياجات فريقه وعملائه ومجتمعه، منوها بأن هذه الاحتياجات مختلفة، والطريقة التي تخدم بها كل مجموعة يجب أن تكون مختلفة أيضا.

وحول التوصل إلى لقاح، تطرق مؤسس مايكروسوفت إلى التجارب السريرية على ما يتم تطويره حاليا للتغلب على الفيروس، خاصة وأن مؤسسته الخيرية تقوم بتمويل ضخم للتجارب المخبرية في مسعى لإنتاج ما يصل إلى 7 لقاحات مختلفة، على الرغم من أن معظمها لن ينتهي بنتائج إيجابية.

وفيما يتعلق بالوقت الذي قد يستغرقه الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، قال غيتس: “رأيت خلال الأسابيع القليلة الماضية إشارات إيجابية بأننا قد نصل إلى الجانب المتفائل من هذا المشروع”.

ويتوقع معظم الخبراء في الوقت الحاضر أن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، قد يستغرق ما بين 12 إلى 18 شهرا قبل أن يتوفر أي لقاح في الأسواق الدوائية وعلى نطاق واسع.

وتطرق غيتس لمسألة العمل عن بعد، وعن الكيفية التي قد غيّر بها الفيروس طريقة العمل، ليكون الانتقال الحالي للعمل عن بُعد أحد الآثار الدائمة للطريقة التي تغير بها عالمنا.

وأشار غيتس إلى أن بعض ما تعلمناه في الأسابيع القليلة الماضية في مجال العمل عن بعد قد يظل باقيا لما بعد عصر جائحة كورونا.

وأوضح غيتس قائلا: “لقد تم تسريع بعض الأساليب الرقمية التي كنا نفكر بالعمل بها، مثل إجراء الاجتماعات الرقمية، التي أثبتت نجاعتها بالفعل وكان لها أصداء إيجابية جدا”.

روابط ذات صلة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت ويضع حجر أساس مشروع تعليمي بالمحافظة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت ويضع حجر أساس مشروع تعليمي بالمحافظة
بريطانيا تسجل تراجعا كبيرا في الارتفاع اليومي لوفيات كورونا بـ 413 حالة جديدة

بريطانيا تسجل تراجعا كبيرا في الارتفاع اليومي لوفيات كورونا بـ 413 حالة جديدة
متى تبدأ وزارة الصحة في توسيع دائرة الفحص لتشمل المباشرين للبيع في محلات التجزئة؟

متى تبدأ وزارة الصحة في توسيع دائرة الفحص لتشمل المباشرين للبيع في محلات التجزئة؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*