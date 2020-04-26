بريطانيا تسجل تراجعا كبيرا في الارتفاع اليومي لوفيات كورونا بـ 413 حالة جديدة

المناطق - وكالات

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، تراجعا كبيرا للارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مع رصد 413 حالة جديدة في حصيلة أقل بمرتين تقريبا مقارنة مع إحصائية أمس السبت.

وأفاد وزير الزراعة والبيئة البريطاني، جورج يوستيس، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات البلاد بواقع 413 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 20732.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع كبير في وتيرة ارتفاع الوفيات بعدوى “COVID-19” على أساس يومي في المملكة، حيث بلغ هذا المعدل في إحصائية 22 أبريل 759 حالة، وفي 23 أبريل 616 حالة، وفي 24 أبريل 684، وفي 25 أبريل 813.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لضحايا الوباء في المملكة المتحدة أكبر بكثير من هذه الأرقام الرسمية، لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات وخاصة في دور رعاية المسنين.