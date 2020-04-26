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«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت ويضع حجر أساس مشروع تعليمي بالمحافظة

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«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت ويضع حجر أساس مشروع تعليمي بالمحافظة

«إعمار اليمن» يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت ويضع حجر أساس مشروع تعليمي بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=857691

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعاً لدعم النظام الصحي في محافظة حضرموت، يتمثل في تقديم 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تضم 9 فصول في مدينة سيئون، دعماً لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.
وشملت المستشفيات المستفيدة من المشروع، مستشفى مديرية حجر، مستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.
وحضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد القوات المشتركة في حضرموت، وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام محمد السعيدي، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي.
كما حضر التدشين مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء عبدالله بن نصر، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء د. محمد فلهموم، و مدير عام مكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء د. هاني العمودي، ومدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري، و رئيس هيئة مستشفى سيئون د. أنيس عيديد، ومدير عام مديرية ثمود د. نائف ناصر المنهالي، ومدير مكتب التربية والتعليم مديرية سيئون خالد بلفاس، ومدير عام مديرية العبر سالم بن ملهي.
وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري خلال التدشين: أن هذه المشاريع تأتي ضمن نحو 16 مشروعاً بين الساحل والوادي، مؤكداً أن عقب شهر رمضان سيتم تدشين بقية المشاريع والتي ستساهم في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في كافة المجالات، مقدماً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وتقديره لما يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة حضرموت في هذه الظروف الصعبة.
وأوضح مدير مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي المهرة وحضرموت المهندس صادق باشراحيل أن سيارات الاسعاف سيتم توزيعها على مديريات العبر والسوم وثمود بوادي وصحراء حضرموت وسيارتين لمديريات ساحل حضرموت.
وتأتي هذه المشاريع عقب الزيارات الميدانية لمختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى المحافظة، واللقاءات المتعددة مع السلطة المحلية ومديري عموم عدد من الأجهزة التنفيذية، والذي تم من خلالها بحث احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.
ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظات اليمنية دعماً للقطاعات الحيوية والأساسية، وهي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية، كما يعمل البرنامج في مجال النظافة والاصحاح البيئي.

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