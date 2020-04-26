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“الحبوب” تجدد دعوتها للشركات السعودية المستثمره في الخارج للتأهيل في الدعوات التي يتم طرحها لشراء 10 % من احتياجات المملكة السنوية من القمح

“الحبوب” تجدد دعوتها للشركات السعودية المستثمره في الخارج للتأهيل في الدعوات التي يتم طرحها لشراء 10 % من احتياجات المملكة السنوية من القمح

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“الحبوب” تجدد دعوتها للشركات السعودية المستثمره في الخارج للتأهيل في الدعوات التي يتم طرحها لشراء 10 % من احتياجات المملكة السنوية من القمح

“الحبوب” تجدد دعوتها للشركات السعودية المستثمره في الخارج للتأهيل في الدعوات التي يتم طرحها لشراء 10 % من احتياجات المملكة السنوية من القمح
http://almnatiq.net/?p=857697
المناطق _الرياض

جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للمستثمرين السعوديين المؤهلين في الخارج للتأهيل للدعوات الخاصة التي يتم طرحها للمستثمرين لشراء 10% من احتياجات المملكة السنوية من القمح .
وأفادت “الحبوب”، أن ضوابط قبول الشركات السعودية المستثمرة في الخارج تتمثل في أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تكون الشركة سعودية ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدول على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي 51 %، وأن يكون القمح منتج من مزارع في الخارج لصالح الشركة، بالإضافة إلى أن يكون المنتج مطابق لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب، وعلى ألا تقل كمية القمح المنتج عن 5000 طن في الدولة الواحدة، ويحق لصغار المنتجين الاندماج للوصول إلى الكمية المحددة.
وأشارت المؤسسة إلى ضرورة التواصل مع الادارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبر البريد الالكتروني [email protected] ،وأكدت أن طرح هذه الدعوات يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعماً للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.
يذكر، أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج.

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