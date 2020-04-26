أمانة الرياض : 13 اشتراطًا تعيد الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة .. أبرزها غلق المناطق الترفيهية وعدم اصطحاب الأطفال

المناطق _الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن 13 اشتراطًا لإعادة النشاط التجاري بطريقة آمنة للأسواق التجارية (المولات) ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وبما يضمن الحفاظ على سلامة السكان وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأبرز هذه الاشتراطات غلق كافة أماكن الترفيه ومناطق الألعاب داخل المولات، وعدم اصطحاب الأطفال.

واشترطت الأمانة على المولات وجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وإزالة جميع الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كاف عند المداخل، ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من التزام المرتادين بارتداء الكمامات.

وألزمت أمانة الرياض الأسواق التجارية بالتعقيم الدوري لكامل المنشأة كل 24 ساعة، وتخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، وتوفير عدد كافٍ من رجال الأمن وتنفيذ جولات مستمرة للتحقق من الالتزام التام، ومنع خدمة إيقاف السيارات.

كما طالبت الأمانة بنشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير الاحترازية، والاعتماد على السلالم الكهربائية أو الدرج وفي حال عدم توفرها يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

وتأتي التعليمات التي حددتها أمانة منطقة الرياض إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتخفيف ساعات منع التجول بدءًا من اليوم ، والسماح للأسواق التجارية بالعمل بدءًا من يوم الأربعاء المقبل مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.