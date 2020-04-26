الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تنظم دورات تدريبية مجانية عن بعد خلال شهر رمضان المبارك

المناطق _ تبوك

تطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك وبالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي اليوم حزمة من الدورات التدريبية عن بعد وتستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري أن هذه الدورات تأتي تحت حملة ” يداً بيد ” التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية مشيراً إلى أن تلك الدورات تأتي ضمن حرص الإدارة على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج خلال هذه الفترة للمجتمع المحلي بمنطقة تبوك.

ولفت المهندس المطيري الانتباه إلى أن جميع الدورات ستقدم بالمجان وسيحصل المتدرب والمتدربة من خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وستتنوع ما بين الدورات التقنية والإدارية والاجتماعية ويقدمها كادر من الأكاديميين والمدربين المؤهلين ويأتي تنظيم هذه الدورات تحقيقًا لدور الإدارة الاجتماعي وتوظيف التقنية الحديثة في تنمية وتطوير المهارات .

ورفع المهندس ” المطيري ” بهذه المناسبة شكره وامتنانه لكل من تفاعل مع هذه المبادرة من معاهد ومراكز التدريب الأهل بالمنطقة لاستثمار أوقات الراغبين بالعلم واستغلال فترة بقائهم في المنزل بما يعود بالنفع والفائدة على المستوى الشخصي والعلمي والاجتماعي داعيا الراغبين والراغبات الانضمام إلى هذه الدورات التواصل مع الأرقام المرفقة في منشور الإدارة عبر مختلف منصاتها الإعلامية .