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من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الحديثة بالجوف

من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الحديثة بالجوف
http://almnatiq.net/?p=857715
المناطق _الرياض

يقع مسجد الحديثة شمال غرب مركز الحديثة التابع لمنطقة الجوف بالقرب من قصر الإمارة القديم ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.
ويعد المسجد من أقدم المساجد التراثية بمنطقة الجوف ، وقد بني عام 1375هـ، حيث أمر ببنائه الأمير عبدالعزيز السديري – رحمه الله – أمير منطقة القريات والجوف آنذاك في أثناء زيارته مركز الحديثة عام 1373هـ، وترجع الأهمية التاريخية له إلى أنه يعد من أقدم مساجد مركز الحديثة الحدودي، وبوابة الدخول الرئيسة للحجاج القادمين من الشام وتركيا وروسيا والشيشان ، بالإضافة إلى أنه المسجد الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ، ويأتي الناس إليه من المناطق المجاورة للصلاة فيه.
وكان من أبرز أئمة ومؤذني المسجد الشيخ حسين الهليل – رحمه الله – الذي ظل إمامًا للمسجد منذ عام 1378هـ إلى وفاته عام 1400هـ، ويبعد مسجد الحديثة عن مدينة القريات حوالي 26 كم ، وعن منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن بنحو 9 كم.
ويتميز مسجد الحديثة بطراز معماري فريد ، وقد بني من الحجر وسقفه من الخرسانة ، وتبلغ مساحة المسجد قبل التطوير نحو (229م2) ، ويتسع لنحو 65 مصليًا ، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (5*13.10م ) ، وفناء مكشوف بمساحة (7.97*12.6م) يقع شمال المسجد، بالإضافة إلى دورات مياه بمساحة (5.12*5.21م) أضيفت حديثًا بجانب المسجد، وللمسجد مدخل واحد في الواجهة الشمالية.
وبعد تطويره في وقتنا الحالي يتكون مسجد الحديثة من بيت الصلاة والسرحة ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات والمئذنة، وتبلغ مساحته ( 280م2 ) ، ويتسع لـ (86) مصليًا.

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