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الأمير منصور بن محمد يقلد العميد محمد بن سيف الشهراني مدير سجن حفرالباطن رتبته الجديدة

الأمير منصور بن محمد يقلد العميد محمد بن سيف الشهراني مدير سجن حفرالباطن رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=857718
المناطق _ حفر الباطن

قلد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن، بمكتبة في المحافظة اليوم، العميد محمد بن سيف الشهراني مدير سجن حفرالباطن رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد .
وهنأ سمو محافظ حفرالباطن العميد محمد بن سيف الشهراني بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .
من جانبه عبر العميد محمد بن سيف الشهراني عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر “حفظهم الله “وبتقليد سمو محافظ حفرالباطن , مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

 

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