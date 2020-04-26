احدث الأخبار

وزارة الثقافة تطلق أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية
أبرز المواد
 رئيس هيئة حقوق الإنسان : مرسوم ملكي يقضي بإلغاء حكم القتل في القصر والاستعاضة عنه بالسجن
أبرز المواد
 الصحة المصرية تعلن تسجيل 215 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة
أبرز المواد
 مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500من رجال الأمن
منطقة القصيم
 لسهولة التبرع لبرامج الجمعية حركية تدشن المتجر الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية
منطقة الرياض
 أمانة تبوك تواصل تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة
منطقة تبوك
 الأمير منصور بن محمد يقلد العميد محمد بن سيف الشهراني مدير سجن حفرالباطن رتبته الجديدة
المنطقة الشرقية
 من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الحديثة بالجوف
أبرز المواد
 “الشوون الإسلامية” تكشف حقيقة فتح المساجد للصلاة
أبرز المواد
 الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تنظم دورات تدريبية مجانية عن بعد خلال شهر رمضان المبارك
منطقة تبوك
 أمانة الرياض : 13 اشتراطًا تعيد الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة .. أبرزها غلق المناطق الترفيهية وعدم اصطحاب الأطفال
أبرز المواد
 بتوجيه سمو أمير الشرقية .. سكن مؤقت للعمالة في “الصناعية الثانية بالدمام”
أبرز المواد
وزارة الثقافة تطلق أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية

وزارة الثقافة تطلق أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية

أبرز المواد
رئيس هيئة حقوق الإنسان : مرسوم ملكي يقضي بإلغاء حكم القتل في القصر والاستعاضة عنه بالسجن

رئيس هيئة حقوق الإنسان : مرسوم ملكي يقضي بإلغاء حكم القتل في القصر والاستعاضة عنه بالسجن

أبرز المواد
الصحة المصرية تعلن تسجيل 215 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة

الصحة المصرية تعلن تسجيل 215 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أبرز المواد
مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500من رجال الأمن

مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500من رجال الأمن

منطقة القصيم

أمانة تبوك تواصل تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة

أمانة تبوك تواصل تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة
http://almnatiq.net/?p=857722
المناطق _ تبوك

كثفت أمانة منطقة تبوك جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية والمحلات التجارية والأماكن العامة وجسور المشاة في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وذلك استمرارا للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا لاسيما في شهر رمضان الكريم .
وقد جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية وذلك بتعاون كبير من مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة في عملية التطهير والتعقيم.
وأوضحت الأمانة أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

 

روابط ذات صلة

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تنظم دورات تدريبية مجانية عن بعد خلال شهر رمضان المبارك

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تنظم دورات تدريبية مجانية عن بعد خلال شهر رمضان المبارك
جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

جوازات أملج تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول
بلدية تيماء تواصل رش وتعقيم الاماكن العامة والمحلات التجارية 

بلدية تيماء تواصل رش وتعقيم الاماكن العامة والمحلات التجارية 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*