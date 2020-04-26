لسهولة التبرع لبرامج الجمعية حركية تدشن المتجر الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية

المناطق _ الرياض

دشّن المهندس/ ناصر بن محمد المطوع ـ رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية “، المتجر الإلكتروني للجمعية، خلال حفل تدشين افتراضي، بمشاركة أعضاء المجلس، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجمعية.

وأوضح المطوع أن حركية تسعى لمواكبة التحول الرقمي في المملكة بجميع تعاملاتها تماشيا مع توجه الحكومة الرشيدة، من خلال الاستفادة من التطور التقني المعاصر، لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية المباركة 2030 ، التي أكدت على تطوير العمل الخيري والارتقاء به لخدمة المستفيدين من القطاع غير الربحي ..

وأضاف المطوع “إن تدشين المتجر الإلكتروني يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية، وفتح قناة جديدة للتبرعات، حيث بإمكان المتبرع الدخول على متجر “حركية” ،(

https://store.harakia.org.sa/ ) واستعراض مشاريع وبرامج الجمعية، واختيار ما يناسبه من أوجه الدعم، بكل يسر وسهولة، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر حسابات الجمعية البنكية.

مشيرا أن “حركية ” تعمل على توفير الرعاية الشاملة لذوي الإعاقة الحركية من الكبار، من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية وبرامج التوظيف وبرامج الرعاية العامة .