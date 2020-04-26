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مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500من رجال الأمن

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مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500من رجال الأمن

مسنات الرياض يطلقن مبادرة لتفطير 1500من رجال الأمن
http://almnatiq.net/?p=857730
المناطق _الرياض

اطلقت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء امس المبادرة المجتمعية “صفاً واحداً مع جنود الوطن” والتي تستهدف تفطير “1500” صائم من رجال الأمن العاملين في نقاط التفتيش للوقوف معهم و مساعدتهم على اداء واجباتهم خلال هذه الأزمة على أكمل وجه.

تشتمل المبادرة التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك على توزيع 50 وجبة يومياً على المستهدفين وتتضمن الوجبات المواد الأساسية المهمة في الإفطار الرمضاني مثل التمر واللبن والماء بالإضافة إلى وجبة رئيسية أخرى متنوعة وذلك وفق آلية تواكب الظروف الراهنة وتراعي تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للدولة .

تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات السنوية التي اعتادت الدار تنفيذها في هذا الشهر الفضيل بإسم نزيلاتها من المسنات بمايتناسب مع قضايا المجتمع المحلي الطارئة .

 

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