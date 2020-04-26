رئيس هيئة حقوق الإنسان : مرسوم ملكي يقضي بإلغاء حكم القتل في القصر والاستعاضة عنه بالسجن

المناطق _الرياض

رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان ، عواد العواد ، بالمرسوم الملكي الذي أنهى تطبيق عقوبة الإعدام على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم وهم قاصرين

وقال العواد هذا يوم مهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية بفضل الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان

وقال العواد في البيان المرسوم يساعدنا في وضع قانون عقوبات أكثر حداثة ، ويثبت التزام المملكة باتباع الإصلاحات الرئيسية في جميع قطاعات بلادنا كجزء من رؤية 2030 ، التي يشرف عليها ولي العهد مباشرة محمد بن سلمان

وأشار العواد إلى أن الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من إنهاء السعودية فعلياً لممارسة الجلد كعقوبة جنائية

وقال العواد إن القرارين يعكسان كيف تمضي المملكة العربية السعودية قدما في تحقيق إصلاحات حقوق الإنسان الحاسمة حتى في ظل الصعوبات التي يفرضها الوباء COVID-19 والإجراءات المجتمعية المعتمدة لمنع انتشاره

ويعني المرسوم أن أي شخص حكم عليه بالإعدام على جرائم ارتكبها عندما كان قاصرًا لم يعد بإمكانه مواجهة الإعدام

بدلاً من ذلك ، سيحصل الفرد على حكم بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في مرفق احتجاز الأحداث

واضاف العواد المزيد من الاصلاحات ستأتي

نحن واثقون من أن المملكة العربية السعودية ستحقق أهدافها في توفير نوعية حياة أفضل لجميع مواطنيها ومقيميها كجزء من الدفق المستمر للإصلاحات التي تقدمها رؤية 2030 ، بقيادة الملك سلمان وولي العهد